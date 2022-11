NEMMENO L’ALBERO DEL PAPA PUÒ STARE TRANQUILLO – È SEMBRATA UN’OPERAZIONE DEGNA DI JAMES BOND, QUELLA DEL TAGLIO DELL’ALBERO IN ABRUZZO DESTINATO A PIAZZA SAN PIETRO PER NATALE: PER EVITARE POSSIBILI ROTTURE DI BALLE, LA ZONA DEL TAGLIO È RIMASTA TOP SECRET DOPO CHE NEI GIORNI SCORSI UN ECOLOGISTA AVEVA MONTATO UN CASO SULL’ABETE PRESCELTO TANTO DA BLOCCARNE L’ABBATTIMENTO E…

Estratto dell’articolo di Antonio Di Muzio e Serena Giannico per “il Messaggero”

Papa Francesco e piazza San Pietro avranno il loro albero di Natale made in Abruzzo.

albero e presepe a san pietro 1

Ma è stata necessaria un'opera di diplomazia impressionante, finita con un'operazione top-secret. La polemica sollevata dagli ambientalisti e la querelle tra il Comune di Rosello, la Regione Molise e la Regione Abruzzo si sono spente ieri con l'individuazione (e il taglio) di un'altra pianta, avvenuto nel silenzio più totale per prevenire azioni di disturbo di politici e ambientalisti. La morale dunque è questa: un abete bianco è stato salvato, un altro abete bianco è stato abbattuto. E così finisce la polemica che in questi giorni si è innescata sull'albero di Natale che farà sfoggio in Vaticano.

LA VICENDA All'inizio la pianta avrebbe dovuto essere prelevata nel territorio di Agnone, in una zona dove da tempo si stanno effettuando i tagli. Ma l'esposto firmato da un fotografo naturalista ha portato all'intervento dei carabinieri forestali che all'istante hanno bloccato l'abbattimento dell'abete bianco di Agnone.

albero e presepe a san pietro 2

Perché l'esemplare scelto si trova in un sito protetto e, per la sua rimozione, sarebbe stata necessaria l'autorizzazione della Regione Molise. Ma il Comune di Rosello, che quest' anno donerà la conifera al Santo Padre, non si è arreso. E ieri, nel vivaio forestale regionale Pagliarelle di Palena, in Abruzzo, è stato prelevato l'abete che sarà donato a Papa Bergoglio e che è già in viaggio per il Vaticano.

albero natale piazza san pietro

