NERD E' BELLO (E FA GIRARE L'ECONOMIA) - LUCCA SI PREPARA PER LA 56ESIMA EDIZIONE DI "LUCCA COMICS", CHE A OTTO GIORNI DAL VIA HA GIÀ REGISTRATO IL RECORD ASSULUTO DI BIGLIETTI VENDUTI (OLTRE 271MILA), MA IL NUMERO POTREBBE ANCORA CRESCERE NEI PROSSIMI GIORNI - IL SINDACO, MARIO PARDINI: "UN GRANDE RISULTATO CHE CONFERMA LUCCA COMICS COME PRIMA FIERA DEL MONDO OCCIDENTALE (E SECONDA AL LIVELLO PLANETARIO DOPO IL COMIKET DI TOKYO) NEL SETTORE DELLA CULTURA POP…"

Simone Dinelli per www.corriere.it

Mancano ancora 8 giorni al via, ma l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games (la numero 56 della sua storia, contando anche quella 2020 svoltasi solo in modalità on line a causa delle restrizioni anti covid) è già di diritto negli annali: come annunciato dal sindaco Mario Pardini (che di Lucca Crea, partecipata del Comune che gestisce l’organizzazione del festival, è stato presidente fino al 2020, ndr), infatti, nella mattinata di giovedì è stato superato il record assoluto di biglietti – 271.208, per la precisione – registrato nel 2016.

Un numero che appare destinato a crescere ancora in modo sensibile, sia in considerazione dei diversi giorni di prevendita on line che ancora mancano all’inizio della manifestazione, sia tenendo conto di tutti coloro che acquisteranno il tagliando all’ultimo momento alle biglietterie fisiche, nei giorni del festiva.

«Annuncio con grande gioia e orgoglio – dice il sindaco Pardini - che alle 8,30 di giovedì mattina il contatore dei biglietti venduti per Lucca Comics & Games 2022 ha raggiunto il numero di 271 mila 585, stabilendo così un nuovo record assoluto a più di una settimana dall’apertura della manifestazione. Si tratta di un grande risultato per tutta la città, che conferma Lucca Comics come prima fiera del mondo occidentale (e seconda al livello planetario dopo il Comiket di Tokyo) nel settore della cultura pop, che poi è il macro contenitore più di successo del nostro tempo».

«Abbiamo intitolato questa edizione al tema della speranza – aggiunge il primo cittadino - e questi numeri confermano la voglia di spensieratezza delle centinaia di migliaia di persone in arrivo nella nostra città, che come sempre saprà accoglierle al meglio nel segno della bellezza e dell’ospitalità che solo Lucca è capace di dare e da cui deriva il grande successo internazionale di una kermesse unica, capace da sola di promuovere il suo territorio, muovendo cultura e indotto come poche altre nel mondo. Desidero quindi rinnovare i miei più sentiti complimenti a Lucca Crea ringraziando tutto lo staff, il Cda e i collaboratori, nella certezza che quella alle porte sarà davvero la più grande edizione nella storia di Lucca Comics & Games, a più di cinquant’anni dalla sua fondazione».

