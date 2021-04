16 apr 2021 17:10

NERO A META’ - NON BASTAVANO LE CRITICHE PER LA MANCANZA DI MINORANZE NELLE SERIE TV E PRODUZIONE CINEMATOGRAFICHE, ORA IL COSIDDETTO ''DIRETTORE DELLA DIVERSITA’'' DELLA BBC HA DICHIARATO CHE IL DETECTIVE TELEVISIVO ‘’LUTHER’’ INTERPRETATO DA IDRIS ELBA NON È ABBASTANZA NERO PER ESSERE REALE PERCHÉ NON HA AMICI NERI E NON MANGIA CIBO CARAIBICO - ALLA FACCIA DELLA DIVERSITA’ E L’INTEGRAZIONE…