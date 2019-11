28 nov 2019 20:38

NESSUNO PUÒ FERMARE IL THANKSGIVING! – DOPO GIORNI DI PREOCCUPAZIONE PER IL VENTO FORTE LA TRADIZIONALE PARATA DI MACY'S PER LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO HA ATTIRATO TRE MILIONI DI PERSONE A MANHATTAN, – PICCOLA BATTUTA D’ARRESTO QUANDO IL PALLONE DI RONALD MCDONALD SI È BUCATO ED È STATO COSTRETTO A BATTERE IN RITIRATA IN ANTICIPO… - VIDEO