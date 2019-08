26 ago 2019 19:07

NESSUNO TOCCHI BRIGITTE – È GUERRA SOCIAL APERTA TRA BOLSONARO E MACRON CHE È SCESO IN CAMPO PER DIFENDERE LA MOGLIE-NONNINA DALLA GOLIARDIA DEL PRESIDENTE BRASILIANO DOPO CHE UN UTENTE AVEVA MESSO A CONFRONTO LE DUE FIRST LADY - IL TOYBOY DELL’ELISEO FURIOSO: “È TRISTE PER LUI E PER I BRASILIANI, PENSO ABBIANO VERGOGNA. MI AUGURO ABBIANO IN FRETTA UN PRESIDENTE ALL’ALTEZZA…”