19 apr 2021 18:30

NESSUNO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE! - A HOUSTON, IN TEXAS, UNA TESLA SENZA CONDUCENTE SI E’ SCHIANTATA CONTRO UN ALBERO, UCCIDENDO DUE PERSONE - DELLE DUE PERSONE BORDO UNA ERA SEDUTA SUL SEDILE ACCANTO AL POSTO DI GUIDA, L'ALTRA ERA SEDUTA DIETRO - AL MOMENTO NON È CHIARO SE LA VETTURA VIAGGIASSE CON IL PILOTA AUTOMATICO DI TESLA CHE SFRUTTA SENSORI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER ‘’VEDERE’’ LA STRADA - SOLO NEGLI USA, SONO STATI REGISTRATI ALMENO 23 INCIDENTI RICONDUCIBILI AL SISTEMA DI GUIDA AUTOMATICO...