15 ago 2024 10:12

NETANYAHU LO SA: PER LUI FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA - "BIBI" SPEDISCE A DOHA PER I NEGOZIATI I CAPI DEL MOSSAD, DELLO SHIN BET E IL SUO CONSIGLIERE POLITICO, OFIR FLECK ACCUSATO DI AVER MESSO SUL TAVOLO RICHIESTE ASSURDE PER FAR SALTARE L’ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO - DALL’ALTRA PARTE DELLA BARRICATA, YAHYA SINWAR GESTISCE PER LA PRIMA VOLTA LA MEDIAZIONE DA CAPO POLITICO DI HAMAS: HA FATTO SAPERE CHE IL GRUPPO TERRORISTICO NON SARÀ AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE, MA MANDA MESSAGGI CONTRADDITTORI – IL "NEW YORK TIMES": “CONTINUARE A BOMBARDARE GAZA AUMENTA SOLO I RISCHI PER I CIVILI”