15 ott 2024 13:54

NETANYAHU NON HA PIÙ FRENI, FA QUELLO CHE GLI PARE - LE BOMBE ISRAELIANE HANNO BRUCIATO VIVI I RIFUGIATI ALL’OSPEDALE DI DEIR AL-BALAH, NELLA STRISCIA. ALMENO 5 MORTI E UNA SETTANTINA DI USTIONATI. L'ATTACCO È STATO CONDANNATO ANCHE DALLA CASA BIANCA - L'ESERCITO DELLO STATO EBRAICO HA FATTO FUORI 22 PERSONE RIFUGIATE IN UNA SCUOLA DI GAZA, DOVE ERA STATO ALLESTITO UN CENTRO DI VACCINAZIONE CONTRO LA POLIO - NEL MIRINO ANCHE LA GENTE IN FILA PER IL PANE NEL CAMPO PROFUGHI DI JABALIA (10 MORTI)