NETANYAHU NON SI È DIMENTICATO DI GAZA: NUOVO BLITZ DI TERRA DELL’ESERCITO ISRAELIANO A JABALIYA, NEL NORD DELLA STRISCIA. CI SONO 17 MORTI, DEI QUALI 9 SAREBBERO BAMBINI – DOMANI RICORRE L’ANNIVERSARIO DELL’ATTACCO DI HAMAS: LO STATO EBRAICO TEME CHE MIGLIAIA DI TERRORISTI SIANO ANCORA AL NORD DI GAZA, PRONTI A LANCIARE RAZZI. MA COME HANNO FATTO A SFUGGIRE AI BOMBARDAMENTI A TAPPETO?

Idf, 'a Jabalia lanciata una nuova operazione di terra'

JABALIYA COLPITA DALLE BOMBE ISRAELIANE

(ANSA) - Sul campo di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, Israele ha lanciato una nuova operazione di terra: lo ha annunciato ufficialmente l'Idf in un comunicato. "L'operazione andrà avanti per tutto il tempo necessario per distruggere sistematicamente le infrastrutture terroristiche nella zona" di Hamas, si legge nel comunicato, citato dal Times of Israel. L'Idf afferma di aver preso di mira con raid aerei e cannoneggiamenti i depositi di armi e munizioni, tunnel e cellule operative e altri obiettivi.

Soccorritori, 17 morti in raid a Jabaliya, 9 sono bambini

(ANSA-AFP) - Sono almeno 17 i morti nei raid israeliani a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce la Difesa civile palestinese, precisando che 9 vittime erano bambini.

benjamin netanyahu - discorso onu

Ynet, 'Hamas ordina a residenti di Gaza di non lasciare le case'

(ANSA) - Hamas ha ordinato ai residenti di Gaza di non evacuare, come ha chiesto l'Idf. Lo riferisce Ynet. Israele invece ha lanciato volantini sulla zona di Jabaliya invitando i civili a evacuare per l'imminenza di un attacco.

Idf, Hamas vuole colpire con razzi a lungo raggio il 7 ottobre

(ANSA) - L'Idf afferma di aver rafforzato le forze al confine di Gaza, in previsione di possibili lanci di razzi a lungo raggio verso il centro di Israele o altri attacchi dalla Striscia in occasione dell'anniversario del massacro del 7 ottobre. Israele ritiene che decine di migliaia di palestinesi si trovino ancora nel nord di Gaza, tra cui migliaia di terroristi sopravvissuti alle precedenti operazioni dell'esercito, durante le quali i battaglioni di Hamas nella zona erano stati smantellati. Nell'offensiva notturna a Jabaliya, diverse decine di terroristi sono stati uccisi in attacchi aerei e bombardamenti di carri armati.

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 10

L'esercito afferma che diverse compagnie sono state dispiegate per difendere le città di confine israeliane e che si sta coordinando con la polizia e i servizi medici in caso di attacchi. "Siamo in stato di massima allerta per i prossimi giorni.

A un alto livello di prontezza operativa (...) con azioni offensive", ha detto il capo del Comando meridionale, il generale Yaron Finkelman, agli ufficiali in un video pubblicato dall'Idf. Nel frattempo, le forze di difesa israeliane affermano che non vi è stata alcuna riduzione delle truppe nel corridoio di Rafah e Filadelfia, la zona di confine tra Egitto e Gaza, poiché la 162ma divisione, precedentemente schierata lì, ha lanciato una nuova operazione a Jabaliya, nel nord di Gaza. La divisione ha lasciato Rafah e lanciato un'offensiva a sorpresa a Jabaliya durante la notte, circondando la zona da due direzioni con le brigate corazzate 401ma e 460ma.

l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 12 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 13 l attacco israeliano al campo profughi di jabalia striscia di gaza 7