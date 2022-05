5 mag 2022 17:48

NETFLIX NON CE LA STA RACCONTANDO GIUSTA - NON BASTAVA IL CALO DEGLI ABBONAMENTI, IL PRIMO IN 10 ANNI, ORA CI SI METTONO PURE GLI AZIONISTI PRONTI A FARE CAUSA ALLA PIATTAFORMA DI STREAMING: I QUERELANTI UNITI IN UNA CLASS ACTION CREDONO DI ESSERE STATI INGANNATI DA DICHIARAZIONI "FALSE E FUORVIANTI" - NETFLIX AVREBBE NASCOSTO CHE "LA CRESCITA DELLE ACQUISIZIONI DI ABBONATI STAVA RALLENTANDO...