NETSQUID! - "NON SONO RICCO COME IL VINCITORE DI ''SQUID GAME'', MA HO ABBASTANZA DA SOLDI DA METTERE IL CIBO IN TAVOLA" - IL REGISTA HWANG DONG-HYUK RACCONTA COME E' NATA L'IDEA DELLA SERIE, SUCCESSO DI NETFLIX: "ERO IN GRANDE DIFFICOLTA' FINANZIARIA, ABBIAMO DOVUTO PRENDERE DEI PRESTITI, MIA MADRE, IO E MIA NONNA. HO CERCATO SOLLIEVO DEI FUMETTI E MI SONO IMMEDESIMATO NEI PERSONAGGI DI BATTLE ROYAL E LIAR GAME"...

Dagotraduzione dal Guardian

Squid Game 2

Hwang Dong-hyuk sta ridendo di me dal suo ufficio a Seoul. Ho appena chiesto al creatore di Squid Game, lo show di Netflix, se il suo sorprendente successo lo ha reso ricco. Nel dramma distopico sulla sopravvivenza, una misteriosa organizzazione sfida 456 giocatori di ogni ceto sociale, tutti indebitati, a giocare a una serie di giochi per bambini. Se vincono tornano a casa con 4,6 miliardi di won (28 milioni di sterline). Se perdono prendono una pallottola in testa.

Hwang Dong-hyuk sul set

Forse Hwang ora è ricco quanto il concorrente che vince il primo premio? «Non sono così ricco», dice. «Ma ho abbastanza soldi. Ne ho abbastanza per mettere il cibo in tavola. E non è che Netflix mi stia pagando un bonus. Netflix mi ha pagato secondo il contratto originale». Sembra ingiusto. Dopotutto, il cinquantenne regista sudcoreano ha guadagnato centinaia di milioni per i suoi finanziatori. Squid Game all'inizio di questo mese ha superato Bridgerton come lo spettacolo Netflix di maggior successo di sempre.

Hwang Dong-hyuk

Secondo i documenti trapelati, la produzione di nove episodi è costata 15,5 milioni di sterline, il che equivale a 1,75 milioni di sterline a episodio. Il suo ritorno su questo è stato straordinario. La serie, che secondo le stime di Netflix è stata vista da 142 milioni di famiglie e ha aumentato il numero di abbonati di 4,4 milioni, si pensa che abbia portato 650 milioni di sterline al servizio di streaming.

Forse Hwang avrebbe dovuto negoziare una clausola relativa alla performance, soprattutto perché la creazione, la scrittura e la regia gli hanno causato così tanto stress che ha perso sei denti nel processo. «Era fisicamente, mentalmente ed emotivamente estenuante. Mentre giravamo continuavo ad avere nuove idee e a rivedere gli episodi, così la quantità di lavoro si è moltiplicata».

L'idea di Squid Game è nata dalla situazione familiare di Hwang nel 2009, dopo la crisi finanziaria globale che ha colpito duramente la sua patria. «Ero in grande difficoltà finanziaria perché mia madre si è ritirata dall'azienda per cui lavorava. C'era un film a cui stavo lavorando ma non siamo riusciti a ottenere finanziamenti. Quindi non ho potuto lavorare per circa un anno. Abbiamo dovuto prendere dei prestiti, mia madre, io e mia nonna».

Squid Game

Hwang ha cercato sollievo nei fumetti. «Ho letto Battle Royal e Liar Game e altri fumetti sui giochi di sopravvivenza. Mi sono immedesimato con i personaggi, alla disperata ricerca di denaro e successo. Quello è stato un punto basso della mia vita. Mi chiedevo: se nella realtà esistesse un gioco di sopravvivenza come questi, parteciperei per fare soldi per la mia famiglia? Mi sono reso conto che, dato che ero un regista, potevo dare il mio tocco a questo tipo di storie, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura».

squid game 2

Nel primo gioco dello spettacolo, tutti i 456 concorrenti possono muoversi solo quando il volto di una sinistra bambola meccanizzata si allontana da loro. Chi sbaglia viene falciato dal fuoco delle mitragliatrici. Perché Hwang ha creato un concorso brutale che tiene la vita umana così a buon mercato? «Perché lo spettacolo è motivato da un'idea semplice», dice. «Stiamo combattendo per le nostre vite in circostanze molto diseguali».

Stai facendo un punto profondo sul capitalismo? «Non è profondo! È molto semplice! Credo che l'ordine economico globale sia disuguale e che circa il 90% delle persone creda che sia ingiusto. C’è la pandemia, ma i paesi più poveri non possono vaccinare i propri cittadini. Che contraggono il virus per le strade e ne muoiono. Quindi ho cercato di trasmettere un messaggio sul capitalismo moderno. Come ho detto, non è profondo».

biglietti squid game

Ma non c'è una contraddizione nel fatto che, senza i soldi di una società internazionale, come Netflix, la tua critica al capitalismo globale non sarebbe mai stata vista? Hwang ride di nuovo di me e dice: «Bene, Netflix è una società globale, ma non credo che aggravi le disuguaglianze. Non credo ci sia contraddizione. Quando stavo lavorando al progetto, l'obiettivo era quello di posizionarmi al primo posto nella classifica statunitense di Netflix per almeno un giorno. Ma alla fine ha avuto molto più successo, lo spettacolo più visto su Netflix di sempre. È molto sorprendente. Dimostra che il pubblico globale è in sintonia con il messaggio che volevo trasmettere».

Hwang Dong-hyuk squid game

Hwang ha guardato Bridgerton per studiare la competizione? «Trovo difficile guardare qualsiasi serie per intero. Ce ne sono solo due che ho seguito fino alla fine: Breaking Bad e Mind Hunter. La gente diceva che Bridgerton era molto bella, quindi ho provato a guardare il primo episodio ma ho rinunciato a metà. Non mi piacciono molto le storie d'amore in TV perché sono passati sei o sette anni da quando ho avuto una relazione. Trovo davvero difficile immedesimarmi».

Hwang Dong-hyuk

Forse è per questo che le scene di sesso in Squid Game sono così cupe. Sto pensando a quello del quarto episodio in cui due giocatori, uno dei quali un gangster macho, fanno sesso in un bagno. Non c'è amore in Squid Game, vero? «Si C'è!». Hwang insiste. «È un diverso tipo di amore in una situazione bizzarra, strana, disperata. La donna si affida all'uomo più forte del gruppo. Deve trovare qualcosa su cui contare. Crede che sia amore, altrimenti è troppo triste, sai, vendere sesso al ragazzo solo per sopravvivere. Quindi crede che la sua emozione sia l'amore, ma non l'amore romantico come a Bridgerton».

Hwang Dong-hyuk squid game

Hwang dice di aver scritto questa scena dopo aver visto un reality show televisivo in cui i concorrenti sono bloccati su un'isola deserta. «Si trattava della psicologia delle persone in situazioni estreme. Sono sessualmente attratte da persone che credono più forti e migliori nella caccia». Non stai descrivendo le donne come merci sessualizzate? Per una volta, il sorriso di Hwang svanisce: «Perché chiedi dell'eccessiva rappresentazione sessuale delle donne?» Dice che il suo unico scopo era «dimostrare che, indipendentemente dal genere, donne e uomini tendono a compiere azioni disperate in situazioni estreme».

squid game

Un concorrente di Squid Game è un disertore nordcoreano. «Sono probabilmente la più grande minoranza in Corea del Sud ora», dice Hwang. «E aumenteranno. Penso che lo scambio tra le due Coree si espanderà. A un certo punto raggiungeremo la riunificazione. Lo spero». La Corea del Nord non ha adottato una linea così benevola sullo show. Secondo il sito di propaganda Arirang Meari, il dramma di Hwang mostra che la Corea del Sud è «infestata dalle regole di sopravvivenza, dalla corruzione e dall'immoralità».

squid game

Ma Squid Game non è solo un'istantanea del suo paese d'origine. «Volevo creare qualcosa che potesse risuonare non solo per i coreani, ma a livello globale. Questo era il mio sogno». In questa lotta tra la vita e la morte, le norme sociali vengono strappate e i contendenti sono intrappolati in una guerra di tutti contro tutti, in cui la vita umana è brutta, brutale e breve. «Stiamo vivendo in un mondo da Squid Game», dice Hwang.

Squid Game

Alcuni spettatori hanno trovato esasperante l'epilogo, in cui il vincitore prende due decisioni a sorpresa relative alla famiglia e al premio in denaro. La leggenda del basket statunitense LeBron James, che ha adorato lo spettacolo, ha detto: «Non mi è piaciuto il finale però. Cosa stai facendo?»

James ha torto? Hwang ridacchia da Seoul, prima di fare riferimento a uno dei momenti salienti della carriera cinematografica di James. «Hai visto Space Jam 2?» chiede. Non fino in fondo, rispondo. «LeBron James è forte e può dire quello che vuole. Lo rispetto. Sono molto grato che abbia visto l'intera serie. Ma non cambierei il mio finale. Questa è la mia fine. Se ha il suo finale, forse potrebbe fare il suo sequel. Darò un'occhiata e magari gli manderò un messaggio dicendo: 'Mi è piaciuto tutto il tuo spettacolo, tranne il finale”».

Squid Game 2

Ma sicuramente c'è un'altra ragione per quel finale: è pronto per un sequel, con il vincitore in grado di affrontare la diabolica organizzazione segreta che gestisce Squid Game. Nessun annuncio è stato fatto e Hwang non è sicuro che ci sarà una seconda stagione, né come sarebbe la storia. «Certo che se ne parla. È inevitabile perché è stato un tale successo. Lo sto valutando. Ho in mente un'immagine di altissimo livello, ma non ci lavorerò subito. C'è un film che voglio davvero fare. Sto pensando a cosa fare per primo. Parlerò con Netflix».

Non vuole diventare solo il tizio di Squid Game e ora sta facendo pressioni su Netflix per proiettare tre film che ha realizzato negli ultimi dieci anni. Ma di certo non ha escluso un sequel, anche se solo per un motivo molto materiale. «È possibile», dice con un'ultima risata, «che debba fare la seconda stagione per diventare ricco come il vincitore di Squid Game».