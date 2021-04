(ANSA) - Il neuropsichiatra Marcello Grasso, 70 anni, fratello dell'ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, uno dei medici più noti e stimati di Palermo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Ad accusarlo è una paziente. Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere gli è stata notificata dagli investigatori della squadra mobile il 30 marzo scorso.

MATTARELLA E PIERO GRASSO

Lo ha confermato l'avvocato Vincenzo Lo Re, legale del medico che utilizza il teatro per fare terapia con i suoi pazienti. "Il mio assistito - ha dichiarato il legale al quotidiano La Repubblica - non si è trincerato dietro la facoltà di non rispondere ma ha risposto a tutte le domande del giudice. E non ha screditato l'ex paziente ma ha fornito argomentazioni logiche per offrire una diversa ricostruzione dei fatti".

PIERO GRASSO ALL ASSEMBLEA DI LIBERI E UGUALI