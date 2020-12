NEVE A MILANO: TRANQUILLI, NON E’ UN’OPERAZIONE ANTIDROGA - RISPETTATE LE PREVISIONI METEO CHE PREVEDEVANO L’ARRIVO NELLA NOTTE DI UNA PERTURBAZIONE. NEVICA, A TRATTI ANCHE INTENSAMENTE, NEL CAPOLUOGO LOMBARDO E SU PARTE DELLA LOMBARDIA. DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE IL SINDACO SALA REPLICA ALLE CRITICHE: “SI HA IDEA DEI DANNI CHE PRODUCE IL SALE SULLE STRADE?” - VIDEO

Previsioni meteorologiche rispettate. Nevica, a tratti anche intensamente, a Milano e su parte della Lombardia. L’ondata di maltempo infatti si è abbattuta nella notte e nelle prime ore di lunedì soprattutto sulla parte occidentale della regione, interessando non solo il capoluogo ma anche le province di Pavia, Lodi, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Cremona.

A Milano è subito scattato il piano d’emergenza previsto dal Comune. Per fronteggiare l’arrivo della precipitazione sono intervenuti i primi mezzi spargisale. In città la neve si aggira tra i 5 e i 10 centimetri, con le strade principali spazzate ma molte altre, quelle secondarie, ancora innevate.

Per il momento, a parte qualche disagio alla circolazione, non si registrano particolari situazioni di allarme. Le uniche segnalazioni per il momento sono un abete di grosse dimensioni che ha ostruito la via adiacente a via Breda e altri due alberi che hanno ceduto in prossimità del ponte che porta alla stazione ferroviaria di Greco. I mezzi pubblici viaggiano regolarmente (solo qualche linea del tram è stata sostituita con autobus») e anche le arterie di ingresso alla città sono accessibili.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha precisato sul suo profilo online che «sono in azione a Milano 200 mezzo per salare e liberare le strade e 150 persone per spalare nei punti critici». Quindi ha replicato ad alcune critiche che sono arrivate sul web per la situazione delle strade: «Si ha idea dei danni che produce il sale sulle strade? Bisogna salare il necessario, non a rampazzo».

Nei giorni scorsi, durante un incontro programmato da Palazzo Marino, in attesa dell’arrivo del maltempo, è stato diramato agli amministratori di condominio l’avviso di spargere il sale nelle parti di strade e marciapiedi davanti agli stabili privati e di provvedere allo sgombero della neve in caso di precipitazioni abbondanti.

