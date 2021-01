23 gen 2021 19:20

NEVER GIVE UP! - RIMONTA AI LIMITI DELL'IMPOSSIBILE PER ZIYAH HOLMAN, 19 ANNI, MATRICOLA DELL'UNIVERSITÀ DEL MICHIGAN. NELLA STAFFETTA 4X400 METRI DEL "SIMMONS-HARVEY INVITATIONAL" - LA RAGAZZA HA PRESO IL TESTIMONE CON 25 METRI DI SVANTAGGIO, MA HA RECUPERATO IL DISTACCO E HA VINTO – ORA POTREBBE ESSERE INVITATA ALLE PROVE OLIMPICHE PER I 400 METRI… VIDEO