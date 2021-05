NEW MEXICO, NEW HOLLYWOOD! -AD ALBUQUERQUE INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE NETFLIX - LA SOCIETA' DI STREAMING S'IMPEGNA A INVESTIRE 1 MILIARDO DI DOLLARI - CON L'IMPEGNO DI RIMANERE NELLA CITTÀ PER ALMENO UN DECENNIO, NETFLIX OTTIENE RIMBORSI ILLIMITATI PER OGNI PRODUZIONE, FINO AL 25-30% DEI COSTI - SALUTAME LOS ANGELES!

Dagotraduzione da Bloomberg

Il centro Netflix ad Albuquerque

Netflix ha aperto un centro di produzione nel New Mexico, ad Albuquerque: un enorme complesso di 300 acri nel mezzo del deserto, dove si sta apprestando a girare la nuova stagione della serie "Stranger Things" e molte altre produzioni.

Nel 2018 Netflix ha acquistato qui gli ABQ Studios, società di produzione locale, pagando, con un forte sconto, 30 milioni di dollari, e impegnandosi a portare avanti nei prossimi anni progetti per 1 miliardi di dollari. L'acquisizione ha dato a Mesa DelSol, comunità progettata dal famoso architetto Peter Calthorpe ma caduta in disgrazia, una nuova prospettiva di vita.

Ma Netflix non è stato attratta ad Albuquerque dal paesaggio o dal design, ma dai sostanziosi incentivi fiscali messi a disposizione dalla municipalità e dallo stato: 10 milioni di dollari dai fondi del Local Economic Development Act (LEDA), 4,5 milioni di dollari dalla città nel 2018 e 7 nel 2020, altri 17 milioni dallo stato.

A questo si aggiungono i crediti d'imposta per le riprese che crescono man mano che la società accelera la produzione. Promettendo di rimanere in città per almeno un decennio, Netflix diventa un partner cinematografico del New Mexico e ottiene rimborsi illimitati per ogni ripresa, fino al 25-30% dei costi qualificati.

Il nuovo ruolo di Albuquerque come hub di produzione nordamericano di Netflix offrirà un caso di studio per capire se i i sussidi al settore ripagano le comunità ospitanti oppure no. Secondo alcuni questi accordi portano città e stati a spendere sempre di più per sostenere le industrie invitate a spostarsi.

