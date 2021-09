NICOLAS, CHE CAGE FAI? - L'ATTORE E' STATO CACCIATO DA UNA LUSSUOSA STEAK HOUSE DI LAS VEGAS - ERA TALMENTE SBRONZO DA NON RIUSCIRE A INFILARE AI PIEDI LE CIABATTE - E' SOLO L'ULTIMA CADUTA DI NICOLAS CAGE, CHE IN QUESTI ANNI HA DISSIPATO UN ENORME FORTUNA COLLEZIONANDO AUTO, JET PRIVATI, YACHT, GIOIELLI E PROPRIETA' IMMOBILIARI - SENZA CONTARE I CINQUE DIVORZI CHE... - VIDEO

La. Za. per il "Corriere della Sera"

nicolas cage 1

È stato uno degli attori più giovani a vincere l'Oscar, nel 1995 con Via da Las Vegas. Volto simbolo del cinema degli anni 80 e 90, ha recitato in 117 film. Tra i più famosi: Stregata dalla luna, Face/Off, Le ali della libertà, Ghost Rider e il sequel nel 2012. Ha dissipato tutto. Successo, talento, soldi, amori. La più recente caduta nella polvere a Las Vegas, dove Nicolas Cage, attore e nipote del leggendario Francis Ford Coppola, è stato cacciato come l'ultimo dei senzatetto da Lawry' s The Prime Rib, lussuosa steak house sulla Strip.

L'attore - come riportato in esclusiva dal Sun - era talmente sbronzo da non riuscire a infilare ai piedi le infradito: è stato accompagnato fuori dal locale sotto l'occhio delle telecamere di sorveglianza, le cui immagini hanno poi fatto il giro del mondo. Triste parabola per un attore dalla carriera fiammeggiante. Del resto era stato proprio lui a dichiarare in passato: «Il lavoro è l'unica cosa che mi aiuta a tenermi lontano dai guai».

nicolas cage 2

Il suo ultimo film è del 2021, Pig - Il piano di Rob. Non è bastato a salvarlo. Una vita tormentata quella del divo, fatta di eccessi e alcol, passato da essere uno degli attori più pagati del mondo alla (quasi) bancarotta finanziaria per aver sperperato buona parte della sua fortuna collezionando auto (tra cui rarità come la Lamborghini appartenuta allo scià Reza Pahlavi e una Jaguar D-Type del 1955), jet privati, yacht, gioielli, proprietà immobiliari e opere d'arte.

Ma anche fumetti del valore di svariati milioni di dollari, e uno zoo di animali tra cui uno squalo, un coccodrillo e cani di razza serviti da schiere di maggiordomi. Celebri le feste «alla Gatsby» organizzate nelle sue varie residenze. Party che il miliardario Hugh Hefner, uno che per cinque decenni si è svegliato in una villa enorme circondato da «conigliette» discinte, definiva «roba da leggenda». Senza dimenticare donazioni e raccolte fondi per le quali in passato la rivista Forbes ha inserito Cage nella lista degli attori più generosi del pianeta.

nicolas cage e la madre

A contribuire ai dissesti finanziari del divo anche cinque matrimoni, conferma di una pericolosa inclinazione alla coazione a ripetere. L'ultima compagna in ordine di tempo - a 57 anni - è Riko Shibata, 26 anni, sposata il 16 febbraio scorso. Prima moglie è stata invece l'attrice Patricia Arquette (1995 -2001), seguita da Lisa Marie Presley, figlia del re del rock' n'roll; Alice Kim, da cui ha avuto il figlio Kal-El (fratellastro di Weston, nato nel 1990 dal legame con Christina Fulton); ed Erika Koike. Nozze più rapide della Guerra dei Sei giorni: dal «sì» alla separazione in sole 96 ore.

