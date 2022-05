19 mag 2022 20:00

NICOLE, CHI? – CANNES CANCELLA LA KIDMAN DAL FILMATO CELEBRATIVO DI TOM CRUISE: PER LECCARE LE PALLE AL DIVETTO DI “TOP GUN: MAVERICK”, GLI ORGANIZZATORI SI SONO BEN GUARDARE DALL’INSERIRE L’EX MOGLIE NEL VIDEO CHE HA CELEBRATO LA CARRIERA DELL’ATTORE, ESCLUDENDOLA DAI FILMATI CHE RIGUARDAVANO LE TRE PELLICOLE CHE HANNO GIRATO INSIEME – LE “MALELINGUE” SONO CERTE CHE NON SI TRATTI DI UNA SVISTA. CERTO SAREBBE DA CHIEDERSI SE, VISTE LE TRASFORMAZIONI IN DONNA GATTO DELL’ATTRICE, QUALCUNO SAREBBE STATO IN GRADO DI RICONOSCERLA: VIDEO