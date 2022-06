NIENTE FOTO, PLEASE – CON UNO SCHIAFFONE LA REGINA ELISABETTA HA RISPEDITO HARRY E LA MOGLIETTINA MEGHAN NEGLI USA: I DUE VOLEVANO GIOCARSI LA CARTA DEL GIUBILEO PER VENDERE A NETFLIX LE FOTO DELLA FIGLIA LILIBET CON LA SOVRANA, MA ELISABETTA SI È RIFIUTATA DI FARSI IMMORTALARE CON LA PRONIPOTE PARLANDO DI “INCONTRO PRIVATO” – UNA SCELTA CHE HA FATTO INCAZZARE I SUSSEX CHE SONO RIPARTITI PRIMA DELLA FINE DELLE CELEBRAZIONI…

Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

regina elisabetta

La regina Elisabetta ha rifiutato di essere fotografata con la figlia di Harry e Meghan, Lilibet, quando l'ha incontrata la scorsa settimana nel castello di Windsor. I Sussex avevano allertato il fotografo di fiducia, Misan Harriman, ma è stato loro spiegato che si trattava di «un incontro familiare privato» e che non ci sarebbero state immagini a documentarlo.

L'aggettivo privato aveva sempre avuto un effetto balsamico su Harry e Meghan, visto che erano fuggiti in America anche per difendere la loro privacy. Ma questa volta li ha mandati su tutte le furie: a parte l'apparizione nella basilica di St Paul, non si sono più fatti vedere durante i festeggiamenti del Giubileo di platino e sono ripartiti in anticipo domenica mattina, prima della conclusione delle celebrazioni.

VIAGGIO SENZA RIFLETTORI C'è il forte sospetto che più arrabbiati di loro siano i produttori di Netflix, che stanno registrando una serie sulla vita quotidiana dei Sussex e speravano probabilmente di poter contare su qualche immagine che consentisse di intitolare una puntata Lilibet incontra Lilibet. Per evitare sorprese, alla troupe di Netfix era stato negato l'accredito al Giubileo, cosa alla quale si è cercato di rimediare convocando Harriman.

meghan markle e la figlia lilibet

Il giornalista investigativo Tom Bower, che sta scrivendo una biografia della duchessa del Sussex, condivide questi sospetti: «Meghan deve essere stata furiosa quando ha saputo che le fotografie del loro incontro a Windsor erano vietate. Bandita dal balcone di Buckingham Palace, nessuna ripresa di lei con la Regina: il colpo finale è stato nessuna immagine di Lilibet con la bisnonna. Il contratto dei Sussex con Netflix è in pericolo e il veto alle foto alimenterà il loro risentimento».

Subito dopo l'improvvisa partenza di Harry e Meghan i tabloid inglesi hanno scatenato i loro migliori segugi per capire com' erano andate le cose. I Sussex erano arrivati mercoledì su un aereo privato (le loro battaglie per l'ambiente sembrano momentaneamente sospese) e forse hanno portato subito Lilibet a Windsor, dove c'erano anche Carlo e Camilla, ma non William e Kate. Il giorno dopo, Harry e Meghan sono stati messi con gli altri parenti di secondo piano a guardare il Trooping the Colour dalle finestre dell'ufficio del Maggiore Generale, e sono stati esclusi dall'apparizione con la Regina al balcone.

lilibet, la figlia di meghan e harry

Elisabetta, Carlo e Camilla, William e Kate con i loro bambini hanno pranzato insieme a Buckingham Palace. Gli altri parenti minori, comprese le principesse Eugenie e Beatrice con i mariti, sono andati a pranzo probabilmente dove vanno spesso, da Scott' s a Mayfair, ma i Sussex non li hanno raggiunti. Venerdì c'è stata la loro unica apparizione pubblica a St Paul, in seconda fila e lontani da Carlo e William, e sabato la festa per il primo compleanno di Lilibet, alla quale non si sa chi abbia partecipato.

RITORNO A CASA Tornati a Los Angeles, i Sussex hanno diffuso qualche foto: ce n'è una di Lilibet, una della torta fatta dalla pasticcera preferita, Claire Ptak, una di Meghan che tiene in braccio la bambina davanti a Camilla Holmstroem, la moglie del fotografo Harriman, con le loro due figlie truccate da gattine. Non ci sono foto di Harry, né del suo primogenito Archie, portato a Londra e mai visto, né di altri Windsor eventualmente presenti. Sicuramente non c'erano William e Kate. I Sussex e i Cambridge non si sono mai incontrati nei quattro giorni del Giubileo, né si sono scambiati un saluto o una parola: la rottura è totale.

royal family (senza harry) al balcone di buckingham palace

Elisabetta è invece gentile con tutti, ma il divieto di diffondere sue immagini con Lilibet sembra dare forza alle voci secondo le quali non ha mai autorizzato Harry a dare alla bambina il nomignolo che lei aveva da piccola, e che solo i suoi familiari erano autorizzati ad usare. Harry e Meghan sono tornati in America di pessimo umore e la Royal Family si prepara al peggio: devono uscire il libro di Harry, la serie di Netflix e forse qualche altra intervista. Ma dopo l'incredibile successo del Giubileo parlar male della Regina e dei Windsor potrebbe non portare più alcun vantaggio ai Sussex, e accelerare invece il processo della loro mesta autodistruzione.

