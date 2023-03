NIENTE PIÙ MUSICA SU FACEBOOK E INSTAGRAM: META RIMUOVE I BRANI DEL REPERTORIO SIAE DALLA SUA LIBRERIA MUSICALE DOPO IL MANCATO RINNOVO DELL'ACCORDO DI LICENZA - IL COMUNICATO DELL'AZIENDA DI ZUCKERBERG: "ABBIAMO ACCORDI IN OLTRE 150 PAESI NEL MONDO, CONTINUEREMO A IMPEGNARCI PER RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON SIAE CHE SODDISFI TUTTE LE PARTI" - SU FACEBOOK, I CONTENUTI VERRANNO BLOCCATI, MENTRE SU INSTAGRAM…

Estratto da www.leggo.it

Meta non rinnova l'accordo con Siae. Gli utenti dovranno dire addio ai brani sulle piattaforme social Instagram e Facebook. […] lo comunica un portavoce di Meta. […]

LA COMUNICAZIONE DI META

«La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità e per questo motivo da oggi avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae nella nostra libreria musicale. Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano. Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti», […]

Il mancato rinnovo dell'accordo con Siae avrà un impatto su Reels […], sui Feed di Instragram e sulle Stories di entrambe le piattaforme. Su Facebook, i contenuti impattati verranno bloccati. Su Instagram, i contenuti impattati verranno silenziati, a meno che gli utenti non decidano di sostituire l'audio selezionando una traccia audio disponibile sul catalogo.

