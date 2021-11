3 nov 2021 13:30

NIENTE PORNO, È NOVEMBRE! - “NO NUT NOVEMBER” È LA SFIDA VIRALE DOVE GLI ADOLESCENTI DI TUTTO IL MONDO CERCANO DI PRATICARE L’ASTINENZA SESSUALE PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE – LE REGOLE SONO SEMPLICI: NIENTE PORNO O SESSO PER TRENTA GIORNI PER I MASCHI - LA SFIDA È NATA NEL 2011 ED È UNA RISPOSTA ALLA DIPENDENZA DALLA PORNOGRAFIA DILAGANTE TRA I GIOVANI, MA È ANCHE UN’INIZIATIVA PER RACCOGLIERE FONDI PER BENEFICENZE – PER GLI ESPERTI CI SONO ANCHE DEI BENEFICI FISICI E PSICOLOGICI ALL’ASTINENZA, COME…