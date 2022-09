12 set 2022 13:01

IL NIET DI PUTIN A BERGOGLIO – DON FILIPPO DI GIACOMO: “IL PAPA DA DOMANI SARÀ IN KAZAKISTAN AL CONGRESSO DEI LEADER DELLE RELIGIONI MONDIALI, MA NON CI SARÀ IL PATRIARCA CIRILLO. IRRITAZIONE CONTRO IL PONTEFICE PER ESSERE STATO APOSTROFATO ‘CHIERICHETTO DI PUTIN’? SI PRESUPPONE CHE IL ‘NIET’ SIA DI QUALCUN ALTRO. 'QUALCUNO' AL QUALE LA SANTA SEDE HA..."