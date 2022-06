NINFOMANE, A CHI? - LE DONNE CHE AMANO IL SESSO SONO GIUDICATE MALE DALLA SOCIETÀ CHE INVECE IDOLATRA GLI UOMINI PLAYBOY - LA SESSUOLOGA TRACEY COX HA PARLATO CON 4 DONNE DI ETÀ DIVERSE PER CAPIRE COME ANDARE OLTRE GLI STEREOTIPI E ACCETTARE IL FATTO CHE UNA DONNA ABBIA UNA LIBIDO MOLTO MOLTO ALTA...

Gli uomini che amano il sesso sono generalmente trattati come idoli, ma cosa succede invece quando una donna ha una libido molto alta e sceglie magari di avere partner diversi? Viene subito additata come una ninfomane, o offesa pubblicamente, a testimonianza del fatto che esistono ancora due pesi e due misure nel giudicare la vita sessuale maschile o femminile. Cosa significa essere una donna con una libido molto alta oggi? La sexesperta inglese Tracey Cox lo ha chiesto a quattro donne in fasi della vita diverse. Ecco le loro storie:

Laila, 30 anni, dice che gli uomini fingono di volere una donna che desideri costantemente il sesso, ma quando ne hanno una, la trovano minacciosa. “Gli uomini mentono quando dicono di volere una donna che ama il sesso”, dice Laila, che attualmente è single.

“All'inizio sono tutti: 'Wow! Sei fantastica. Mi piace quanto ami il sesso'. Poi, quando io voglio fare sesso e loro no, si trasformano in: ‘C'è qualcosa che non va in te. Abbiamo già fatto sesso oggi. Perché non è mai abbastanza?’. Se smetto di assillarli, arrivano le accuse di tradimento. 'Ti conosco! Se non fai sesso ogni giorno, ti arrampichi sui muri. Devi prenderlo da un'altra parte!’. Una volta ho avuto una relazione di un anno con un ragazzo e siamo diventati molto amici con il suo migliore amico e la sua ragazza. Quando ci siamo lasciati, la ragazza mi ha detto che il mio ex aveva detto loro che ero una "troia" e una "ninfomane" perché non ero mai soddisfatta.È la maledizione della donna ad alta libido: ti chiamano sempre troia o puttana, o peggio.”

Gli uomini non sono abituati a donne che non si vergognano di amare il sesso e di volerne tanto.

Alice ha 21 anni, è single e sta completando una laurea in legge.

“Sono così felice di essere nata nella Generazione Z. Amo il sesso e non mi sono mai vergognata di provarlo. So che non è sempre stato così e mi dispiace per le donne che mi hanno preceduto. Il sesso non è una cosa importante per la mia generazione. Non ci sono "appuntamenti", è molto più informale. Se ti piace qualcuno, ci fai sesso e poi magari più avanti potrebbe nascere una relazione. Il sesso non è qualcosa che si conserva per una persona "speciale". Non sento di dover aspettare un certo periodo di tempo prima di farlo o di essere giudicata. Penso di essere così rilassata riguardo al sesso perché mia madre e mio padre sono fantastici al riguardo. Mi hanno parlato di sesso, contraccezione e consenso mentre crescevo. Vivo a casa e mamma mi compra i preservativi e mi ordina i kit per il test a casa se temo di avere una malattia sessualmente trasmissibile. Sono abbastanza brava e uso la protezione la maggior parte delle volte, ma non sempre. Sono umana!

Durante l'isolamento ho guardato un sacco di porno. Ho fatto sesso Zoom un paio di volte con un ragazzo e ho continuato con il fai-da-te e il mio vibratore. È stata dura per me. Faccio molto sesso normalmente e ho due amici con cui vado a letto. Non tengo il conto di quante persone sono state a letto con me, è irrilevante. Non conosco nessuno che lo faccia. Il sesso è naturale e non c'è nulla di cui vergognarsi. È ovvio che lo facciamo tutti, è quello che si fa quando si è giovani!”

Grace ha 46 anni e ora ha una relazione felice da quattro anni.

“Ho scoperto molto presto quanto fosse piacevole il sesso. Ricordo che a 13 anni stavo nuda davanti alla finestra della mia camera da letto, che dava su una strada abbastanza trafficata. Volevo che la gente mi vedesse e mi eccitava moltissimo il pensiero di eccitare gli altri semplicemente scoprendo il mio corpo. Ho perso la verginità a 16 anni, ma già dall'età di 13 anni mi divertivo con i ragazzi, lasciando che mi toccassero il seno o mi infilassero le dita dentro. Non avevo idea di essere diversa dalle altre ragazze. Sapevo solo che a volte la voglia di fare sesso era irrefrenabile. Solo quando ho iniziato a parlare di sesso con le mie amiche, alla fine dell'adolescenza, ho capito che non era la norma. Il mio elevato desiderio di sesso è diventato uno scherzo tra i miei amici. Sapevano tutti che ero "pazza per il sesso" e che andavo a letto con molti più ragazzi di loro. Non mi sono mai sentita promiscua. Per me il sesso era una questione di potere e di accumulo. Spesso costringevo gli uomini ad aspettare un mese per venire a letto con me. Indossavo lingerie provocante e proibivo loro di fare qualsiasi cosa che non fosse baciarmi».

«Una volta iniziato a fare sesso, mi stancavo presto di loro. Credo che il gioco mi piacesse tanto quanto il sesso. Non ero molto brava a rimanere fedele. Il mio schema abituale, dai vent'anni ai quaranta, era quello di avere tre ragazzi contemporaneamente. Uno era il ragazzo con cui mi vedevo ma che cercavo di mollare. Il secondo era un ragazzo con cui stavo iniziando una nuova "storia" e flirtavo sempre con uno o due altri. Una parte di me voleva davvero essere come le altre donne, avere un bel ragazzo fisso ed essere una brava fidanzata, ma mi era impossibile accontentarmi. Sapevo perché: mio padre aveva numerose relazioni e questo aveva distrutto mia madre. Lei non l'ha mai cacciato, ma è diventata sempre più piccola ogni volta che scopriva l'ennesima infedeltà e gliela faceva passare liscia. Ricordo di averli guardati entrambi e di aver pensato: "È uno stronzo, ma preferisco essere come lui piuttosto che una persona distrutta come lei". Sono andata a letto con almeno 100 uomini, probabilmente 150 è più vicino alla verità. Non ho rallentato fino ai 40 anni. Non è che gli uomini fossero più difficili da conquistare - ho ancora un bell'aspetto e i ragazzi giovani amano le donne più anziane - ma è stata la solitudine a farmi smettere. Ho fatto un po' di terapia, ho affrontato alcune verità e poi ho incontrato qualcuno che mi piaceva davvero e con cui ho legato. Non volevo tradirlo perché non volevo ferirlo. Avevo finalmente imparato a far entrare qualcuno. È successo quattro anni fa. Stiamo insieme e, pur avendo avuto una forte tentazione, non mi sono allontanata. Il nostro sesso è buono, ma per la prima volta non è il fulcro della nostra relazione o la cosa che mi definisce”.

Isla ha 37 anni, è sposata e ha due figli.

“Mi sono sposata a 19 anni e prima di mio marito avevo avuto solo un altro amante. A lui piaceva il sesso, ma non era così entusiasta. Era molto stile missionario, luci spente, sesso solo il sabato sera. Abbiamo avuto dei figli presto e la privazione del sonno, i capezzoli doloranti e i bambini che avevano bisogno di poppate notturne hanno fatto sì che non facessimo sesso per un paio d'anni. Sinceramente non ne sentivo la mancanza".

"Ma poi i bambini sono andati improvvisamente a scuola e la vita si è riaperta. Ho sempre amato la danza. Ho studiato danza classica da bambina e ho sempre voluto prendere lezioni per poter fare del teatro amatoriale. Mio marito era d'accordo che mi iscrivessi a un gruppo di salsa locale, così ho iniziato. Ballare mi ha fatto rivivere: Mi sentivo sexy, desiderabile. Gli uomini mi guardavano e ho scoperto che mi piaceva essere al centro dell'attenzione. Sono passata dall'essere una noiosa casalinga a una sexy ballerina di salsa nel giro di sei settimane. È successo l'inevitabile, in fretta. Ho iniziato una relazione con un uomo conosciuto a lezione. Era tutta una questione di sesso e, mio Dio, con lui era fuori dal mondo. Mio marito non mi faceva mai sesso orale, quest'uomo lo faceva per un'ora. Adoravo farlo con lui e non ne avevo mai abbastanza. Dopo la fine di questa storia, ho avuto un'altra relazione, sempre con un compagno di classe. Ero insaziabile. Camminavo per strada e catturavo lo sguardo di ogni uomo che incrociavo, per testare la mia attrattiva e il mio sex appeal".

"Io e mio marito non facciamo ancora sesso e lui non ha idea delle relazioni che continuo ad avere. Sono perfettamente felice della situazione: Ottengo ciò che voglio e nessuno si fa male. Non vengo scoperta perché non lo dico a nessuno. Nessuno di quelli che ballano sa che sono sposata o che ho dei figli. Nessuno sa dove vivo. Non sono sui social media. Mi ci è voluto un po' di tempo prima di scoprire quanto io sia sessuale, fino a quando non ho superato i 30 anni. Ora non c'è più nulla che me lo impedisca".