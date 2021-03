8 mar 2021 12:35

NO, IN CULO NO! - AUMENTANO LE PROTESTE PER L’USO DEI TAMPONI ANALI DA PARTE DELLA CINA PER CHI ARRIVA DALL’ESTERO - STATI UNITI, COREA DEL SUD E GERMANIA HANNO ESPRESSO PREOCCUPAZIONE - IL GIAPPONE HA CHIESTO UNO STOP ALLA PROCEDURA: “ESSERE SOTTOPOSTI A TAMPONI ANALI PROVOCA NEI NOSTRI CITTADINI UNA GRANDE SOFFERENZA PSICOLOGICA”