24 set 2021 15:25

NO MASK? NO PASS - A NEW YORK LE AUTORITA' HANNO DECISO DI MULTARE CON 50 DOLLARI CHI SALE SUI MEZZI PUBBLICI SENZA MASCHERINA - NONOSTANTE LE REGOLE SIANO IN VIGORE DA MESI, E VENGANO DISTRIBUITE MASCHERINE GRATIS A CHI NE E' SPROVVISTO, TROPPE PERSONE CONTINUANO AD IGNORARE IL PROVVEDIMENTO: "ABBIAMO BISOGNO CHE TUTTI FACCIANO LA LORO PARTE"