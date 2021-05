5 mag 2021 18:07

NO NEWS, NO BAD NEWS - PUTIN FIRMA LA LEGGE CHE CONSENTE DI MULTARE I MEDIA RUSSI CHE PUBBLICANO CONTENUTI DI MEDIA INTERNAZIONALI, BOLLATI COME “AGENTI STRANIERI” DA MOSCA: LA NUOVA STRETTA ALLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE ARRIVA IN VISTA DEL RINNOVO DELLA DUMA, DOVE IL PARTITO DELLO ZAR SI PRESENTA CON UN CALO DEI CONSENSI, ATTESTATI INTORNO AL 30% - APPENA 10 GIORNI FA IL SITO “MEDUZA” CHE MENA DURO SU PUTIN È STATO…