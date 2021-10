NO PASS, SÌ VIOLENZA - CAOS SULLA METRO B A ROMA DOVE UNA DOTTORESSA È STATA AGGREDITA DA UNA MANIFESTANTE NO PASS CHE LE HA DATO UNA TESTATA DOPO CHE L’AVEVA INVITATA A NON DIRE “FESSERIE” SUI VACCINI – A SURRISCALDARE GLI ANIMI ERA STATA LA RICHIESTA DI ALCUNI PASSEGGERI DI TIRARE SU LE MASCHERINE. “SIETE DEI PECORONI” ERA STATA LA RISPOSTA DEI “NO VAX” CHE SONO PASSATI ALLE MANI… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

no pass aggredisce dottoressa in metro a roma 2

Urla e caos tra i passeggeri della metro B, tra chi cerca di fermare gli aggressori e chi, vorrebbe intervenire ma per paura torna a sedersi. Il video, girato da una lettrice di Repubblica tra le stazioni Circo Massimo e San Paolo, mostra gli ultimi istanti della lite di sabato pomeriggio tra i no-Pass, rientrati dalla manifestazione al Circo Massimo, e una giovane dottoressa, che è costata a quest'ultima una violenta testata e una microfrattura al naso.

La donna bionda si sporge verso la dottoressa e la colpisce, per poi venire subito tirata indietro da una sua compagna (anche lei con la mascherina calata e con una pettorina gialla). Vicino a loro altri due manifestanti, entrambi con il viso scoperto. Uno di loro si lascia andare a un sorriso di scherno, mentre si sente gridare uno dei passeggeri: "E' una dottoressa, ma che state facendo!". "C'era anche un quinto uomo nel branco - spiega la lettrice che ci ha inviato il video, una donna americana che lavora come funzionaria per un'organizzazione internazionale - che portava una mascherina di Joker sul viso. Sono entrati con la voglia di fare a botte".

no pass aggredisce dottoressa in metro a roma 1 no pass aggredisce dottoressa in metro a roma 3

I no-Pass sono saliti nel vagone alla fermata Circo Massimo, intorno alle 19.15. "Alcuni passeggeri gli hanno chiesto di tirare su la mascherina, e da quel momento è iniziata la lite. Hanno cominciato a insultarci, a dire che eravamo delle pecore schiavi della dittatura sanitaria. In quel momento la dottoressa è intervenuta, facendo loro notare che stavano dicendo una serie di inesattezze sui vaccini e l'hanno colpita". La lettrice si alza, ma la sorella (che ha girato il video) la avvisa, in inglese, di non dire nulla. "Avevamo paura che a quel punto aggredissero anche noi", conclude la donna.

no pass aggredisce dottoressa in metro a roma 4