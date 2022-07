16 lug 2022 15:20

NO POS ULTRA! PUNITO IL PRIMO NO-POS! – RIFIUTA DI FAR PAGARE 20 EURO DI GELATO CON IL BANCOMAT, IL CLIENTE LA DENUNCIA ALLA GUARDIA DI FINANZA, E COSÌ LA TITOLARE DI UNA GELATERIA DEL VICENTINO HA DOVUTO PAGARE UNA MULTA DI 30 EURO – ECCO LA PRIMA SANZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, SCATTATA IL 30 GIUGNO SCORSO