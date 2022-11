2 nov 2022 18:09

NO VAX E PURE ALLERGICA AL LAVORO – GIUSY PACE, L'INFERMIERA DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI NOVARA CHE NELL'OTTOBRE 2021 GUIDÒ IL CORTEO DEI NO VAX VESTITI DA DEPORTATI, È STATA REINTEGRATA GRAZIE AL DECRETO DEL GOVERNO MELONI – OGGI SAREBBE DOVUTA TORNARE AL LAVORO MA NON L'HA FATTO: “HO CHIESTO DI ESSERE COLLOCATA IN FERIE E PER ORA NON RIENTRERÒ” – VIDEO