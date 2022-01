NO VAX? Sì TAX - IL QUEBEC VUOLE IMPORRE AGLI ADULTI NON VACCINATI UNA TASSA SANITARIA - IL PREMIER FRANCOIS LEGAULT HA SPIEGATO CHE "SENTO QUESTO MALCONTENTO PER LA MINORANZA NON VACCINATA CHE, TUTTO SOMMATO, INTASA I NOSTRI OSPEDALI": IL 10% DI NO VAX RAPPRESENTA IL 50% DEI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA - L'IMPORTO DEL TRIBUTO E' ANCORA DA STABILIRE MA NON SARA' INFERIORE AI 70 EURO...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Le autorità del Quebec stanno lavorando a un piano per imporre una tassa sanitaria agli adulti che si rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19 per motivi non medici. Lo ha affermato martedì il premier Francois Legault.

«Il vaccino è la chiave per combattere il virus. Questo è il motivo per cui stiamo pensando a un contributo sanitario per gli adulti che rifiutano di essere vaccinati per motivi non medici», ha detto Legault ai giornalisti durante un briefing. «Sento questo malcontento nei confronti della minoranza non vaccinata che, tutto sommato, intasa i nostri ospedali».

Ha detto che anche se la provincia ha circa il 10% di persone non vaccinate, rappresentano circa il 50% di quelle ricoverate in unità di terapia intensiva.

«Il 10 per cento della popolazione non può gravare sul 90 per cento», ha dichiarato Legault. «Non spetta a tutti i quebecchesi pagare per questo».

Il Quebec ha una popolazione di circa 8 milioni di abitanti, e i non vaccinati sono quindi circa 800.000, ma ci sono solo 2.742 persone con Covid attualmente ricoverate in ospedale nella provincia.

Il premier del Quebec ha promesso che la tassa rappresenterà un «importo significativo non inferiore a 100 dollari canadesi (equivalenti a 70 euro)».

Le province di tutto il Canada stanno affrontando un aumento esponenziale dei casi di Covid che ha costretto decine di migliaia di persone all'isolamento e gravato sul settore sanitario. Anche se nel mondo sono state introdotte misure drastiche come i passaporti vaccinali o le restrizioni di viaggio, una tassa sugli adulti non vaccinati costituirebbe una mossa controversa.

Legalult ha affermato che le autorità stanno ancora finalizzando l'importo da addebitare e stanno lavorando sui dettagli legali per imporre questo prelievo, ma ha anche affermato che coloro che non possono vaccinarsi per motivi medici sarebbero esentati.

