22 nov 2022 15:04

NOCI MAGICHE! - SONO I FRUTTI SECCHI PIÙ ACQUISTATI IN ITALIA: NON SOLO PER IL GUSTO, MA ANCHE PER LE LORO PROPRIETÀ NUTRIZIONALI, CHE AIUTANO A RIDURRE IL COLESTEROLO CATTIVO E MIGLIORANO LA PRESSIONE SANGUIGNA - COLTIVATE FIN DAI TEMPI ROMANI, ERANO CONSIDERATE PORTATRICI DI BENE E LE RAGAZZE LE METTEVANO NELLE TASCHE DEI GIOVANI PER FARLI INNAMORARE (E ANCHE ARRAPARE, PER IL RICHIAMO ALLA FORMA DEGLI ATTRIBUTI MASCHILI), MA NEL MEDIOEVO VENNERO ATTRIBUITI ALLE NOCI POTERI MALEFICI…