9 nov 2022 18:12

NOI SIAMO I FERRAGNEZ E VOI NON SIETE UN CAZZO - ENNESIMA POLEMICA SCATENATA DA CHIARA FERRAGNI E FEDEZ: I DUE SONO ANDATI INSIEME AI FIGLI AL "MUSEUM OF DREAMERS" DI MILANO, CHE HA CHIUSO PER PERMETTERE LORO UNA VISITA PRIVATA. OVVIAMENTE I GENITORI IN CODA, CON IL BIGLIETTO GIÀ FATTO, SI SONO INCAZZATI, SCATENANDO GLI HATER SUI SOCIAL: “MENO MALE CHE PARLATE TANTO DI UGUAGLIANZA” VIDEO