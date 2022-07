NOI SIAMO QUI A INFLIGGERCI LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E I RICCONI PRENDONO L’AEREO ANCHE PER ANDARE AL CESSO? – IL WEB NON HA PERDONATO IL VIAGGIO IN AEREO DI 17 MINUTI DI KYLIE JENNER CHE HA IMMESSO NELL'ATMOSFERA UNA TONNELLATA DI CO2 - QUESTI “VIAGGETTI” BREVI E ALTAMENTE INQUINANTI SONO MOLTO COMUNI TRA LE STAR - LO STUDENTE AMERICANO JACK SWEENEY HA CREATO L’ACCOUNT “CELEBRITY JETS”, DOVE RINTRACCIA I VOLI DELLE STAR E ELON MUSK GLI AVREBBE OFFERTO 500MILA DOLLARI PER SMETTERE DI SEGUIRE I SUOI VOLI...

Estratto dell'articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

il jet privato di kylie jennerè

Kylie Jenner, giovane (24 anni) modella e imprenditrice americana, diventata molto ricca grazie all'invenzione del lucidalabbra gocciolante e delle punte delle dita dorate, ha usato il suo jet personale per un volo durato solo 17 minuti. Non è la prima volta che lo fa, ma è la prima volta che se ne è accorto il popolo di Twitter, che l'ha ricoperta di insulti. Il mondo brucia per il riscaldamento globale e lei usa il jet privato per fare un viaggio che in un'auto elettrica durerebbe poche decine di minuti?

Gli utenti del web non gliel'hanno perdonata, definendola «una criminale climatica a tempo pieno» [...]

KYLIE JENNER

È infatti arrivata in aeroporto con il suo compagno, il rapper Travis Scott, si è piazzata tra due jet privati e ha pubblicato un selfie su Instagram dal titolo: «Vuoi prendere il mio o il tuo?». Ha preso il suo, un Bombardier BD 700 da 72 milioni di dollari, che l'ha portata dall'aeroporto di Van Nuys a Los Angeles alla vicina città di Camarillo. La distanza fra le due località è di 60 chilometri, che si percorrono in auto in poco più di mezz' ora.

IN BUONA COMPAGNIA

Il piccolo scandalo che ne è seguito ha permesso di scoprire che Kylie Jenner non è l'unica criminale climatica nel mondo delle celebrità. Sono decine i ricchi e famosi che usano aerei privati per brevi tragitti, ignorando gli appelli che invitano a ridurre l'emissione di gas a effetto serra nell'atmosfera. Ma a non perderli mai di vista ci pensa Jack Sweeney, uno studente della Florida creatore di un account chiamato Celebrity Jets, che utilizza i dati dei transponder degli aerei per sapere dove sono e dove vanno. Sweeney ha creato un account speciale solo per Elon Musk, il capo di Tesla, che a maggio ha usato il suo jet privato tra Houston e Austin, un volo di soli 28 minuti.

il jet privato di the rock

[...] che fretta aveva il rapper canadese Drake per prendere un volo di 18 minuti tra Hamilton, nell'Ontario e Toronto? E l'attore Mark Wahlberg (Deepwater, Red Zone, un paio di Transformers) per andare in 23 minuti da Dublino alla contea di Clare in Irlanda? Peggio ancora ha fatto il pugile Floyd Mayweather (era soprannominato Money, denaro), andando in 14 minuti da Las Vegas alla vicina Henderson, per poi tornare indietro in soli 10 minuti. Anche l'ex campione di golf Jack Nicklaus è stato sorpreso a volare da Westhampton Beach, New York, a Providence, Rhode Island, per soli 20 minuti, e Kim Kardashian è andata da San Diego a Camarillo in 30.

LE EMISSIONI

il jet privato di elon musk

Il viaggio di 17 minuti di Kylie Jenner ha immesso nell'atmosfera una tonnellata equivalente di Co2, circa un quarto dell'impronta di carbonio annuale di una persona comune. Si calcola che gli aerei privati emettano ogni anno circa 33 milioni di tonnellate di gas serra, più dell'intera Danimarca. Poiché trasportano poche persone, sono da cinque a 14 volte più inquinanti per passeggero degli aerei commerciali, e 50 volte più inquinanti dei treni.

il jet privato di oprah

il jet privato di floyd mayweather

