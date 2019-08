NOIA DA BRUCIARE – QUATTRO RAGAZZINI DI 14 E 15 ANNI, IN VACANZA A SESTRIERE, HANNO RUBATO L‘AUTO DI DUE 75ENNI E L’HANNO DEVASTATA PRIMA DI ABBANDONARLA, DISTRUGGENDO FINESTRINI, PARABREZZA E ALCUNE PARTI MECCANICHE – INCASTRATI DAL VIDEO DI UNA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA, HANNO RIVELATO: “LO ABBIAMO FATTO PER NOIA…” (VIDEO)

Da "www.lastampa.it"

Sono stati incastrati dalle telecamere installate nella località turistica: quattro minorenni, fra i 14 e 15 anni, nella notte del 20 agosto hanno lasciato le camere dell'albergo dove stavano passando le vacanze per un raid notturno.

Dopo aver rotto con dei sassi i finestrini anteriori di due autovetture parcheggiate in centro del paese, hanno rubato una macchina di proprietà di una coppia di 75enni, anche loro alloggiati per le vacanze estive al Sestriere.

Prima hanno fatto dei giri al Colle e poi hanno abbandonato l'auto non prima di danneggiarla – distrutti i finestrini, il parabrezza e alcune parti meccaniche – rendendo di fatto il mezzo inutilizzabile. Quando il gruppetto è stato convocato in caserma è arrivata la confessione e la sconfortante motivazione: «Lo abbiamo fatto per noia».

