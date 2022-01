2 gen 2022 11:30

NEL NOME DEL COVID - DURANTE L'OMELIA DELLA MESSA DI FINE ANNO, IL PARROCO DI CASORATE PRIMO, IN PROVINCIA DI MILANO, SI È MESSO A FARE PROPAGANDA NO-VAX! - DON TARCISIO COLOMBO HA CRITICATO I VACCINI E LA LINEA ADOTTATA DAL GOVERNO PER CONTRASTARE LA PANDEMIA, TANTO CHE DIVERSI FEDELI SI SONO ALZATI DAL LORO POSTO LASCIANDO LA CHIESA - LA DIFESA DEL SACERDOTE: "NELLA VITA BISOGNA SAPERE ASCOLTARE ANCHE CHI HA UN'OPINIONE DIVERSA DALLA PROPRIA" (FORSE NON DAL PULPITO...)