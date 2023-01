31 gen 2023 17:42

IN NOME DELL’IDEOLOGIA SI CAUSANO I PEGGIORI DANNI – I NOTAI DENUNCIANO CHE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL DOPPIO COGNOME PER I FIGLI, SALUTATA DA SINISTRATI E FEMMINISTE COME UNA VITTORIA SUL PATRIARCATO, GENERA SOLO CONFUSIONE - MOTIVO? METTE IN CRISI LA CERTEZZA DELL’ATTRIBUZIONE DELL’IDENTITÀ, CON IL RISCHIO DI LUNGAGGINI NELLA FORMAZIONE DELL’ATTO DI NASCITA O CONTENZIOSI TRA GENITORI IN DISACCORDO SULLA SCELTA – SENZA CONTARE CHE, DOPO UN ANNO, LA RIFORMA SI È RIVELATA UN FLOP: 9 COPPIE SU 10 HANNO SCELTO PER IL FIGLIO IL SOLO COGNOME DEL PADRE…