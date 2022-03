30 mar 2022 17:52

NON C'E' TRE SENZA QUATTRO - IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI MEDICI FILIPPO ANELLI: "I DATI PANDEMICI NON SONO CONFORTANTI: SE CONTINUA COSÌ, LA QUARTA DOSE DIVENTERÀ UNO DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE ANCHE A BREVE TERMINE." - "IL NUMERO DEI CONTAGI DA SARS-COV-2 È SALITO MOLTO, E ANCHE IL NUMERO DELLE MORTI NON SCENDE RAPIDAMENTE. QUESTO PREOCCUPA I MEDICI. ANCHE MOLTI DEI REPARTI SONO PIENI..."