23 giu 2022 15:25

NON E' ESTATE, E' UN GIRARROSTO - SE PENSATE CHE NON POSSA FARE PIÙ CALDO DI COSÌ, ASPETTATE PROSSIMA SETTIMANA, QUANDO CI SARANNO TEMPERATURE OLTRE I 40 GRADI IN TUTTA ITALIA - IN QUESTO PERIODO LA TEMPERATURA MASSIMA 'NORMALE' DOVREBBE ESSERE INTORNO AI 26°C AL NORD, 27 AL CENTRO E 28 AL SUD, MA AL MOMENTO SIAMO 13/15°C OLTRE LA MEDIA - IL METEO PER IL WEEKEND…