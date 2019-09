17 set 2019 08:48

NON C'È KILLER PIÙ EFFERATO DI UNA MADRE SQUILIBRATA - BUTTA IL FIGLIO DI 4 MESI IN UN DIRUPO. POI, QUANDO HA VISTO CHE NON ERA ANCORA MORTO, È SCESA GIÙ E LO HA FINITO CON UN SASSO O UN BASTONE. L'ORRORE HA AVUTO LUOGO SULLA STATALE TELESINA, IN PROVINCIA DI BENEVENTO, DOVE UNA 34ENNE È USCITA DI CASA DOPO CENA E…