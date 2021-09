NON E' UN PAESE PER BIANCHI - DOPO 17 ANNI LA STORICA RIVISTA "ROLLING STONE" HA AGGIORNATO LA CLASSIFICA DELLE MIGLIORI 500 CANZONI: SPODESTATI BOB DYLAN, I ROLLING STONES E JOHN LENNON, AL LORO POSTO ARETHA FRANKLIN, I PUBLIC ENEMY, E SAM COOKE - LA VECCHIA TOP500 ERA "DOMINATA DAL PRIMO ROCK E SOUL" MENTRE QUELLA NUOVA INCLUDE PIU' GENERI - "MOLTO E' CAMBIATO DAL 2004; ALLORA L'IPOD ERA RELATIVAMENTE NUOVO E BILLIE EILISH AVEVA TRE ANNI"

Dopo 17 anni, la rivista Rolling Stone ha aggiornato la lista delle migliori 500 canzoni al mondo. I cambiamenti più significativi sono stati nelle prime tre posizioni, oggi assegnate a tre celebri cantanti di colore: Aretha Franklin (1), Public Enemy's (2) e Sam Cooke (3). Fino al 2004, invece, in testa alla classifica svettavano Bob Dylan, i Rolling Stones e John Lennon.

La rivista ha scritto che la sua lista originale era «dominata dal primo rock e soul», mentre quella nuova include una gamma di generi più ampia tra cui hip-hop, pop latino, rap, country, indie rock e reggae.

«Molto è cambiato dal 2004; allora l'iPod era relativamente nuovo e Billie Eilish aveva tre anni. Quindi abbiamo deciso di dare alla lista un riavvio totale...» Il risultato è stata una visione più ampia e inclusiva del pop, una musica che continua a riscrivere la sua storia a ogni battito».

La classifica è stata creata con il contributo di 250 musicisti, giornalisti e produttori, che hanno compilato la loro personale Top 50. In tutto, hanno ricevuto un voto oltre 4.000 brani, e nella nuova classifica le novità sono state ben 254.

Tra gli artisti che hanno partecipato alla classifica ci sono Cyndi Lauper e Annie Lennox, produttori di successi moderni come Sam Smith e Megan Thee Stallion, leggende del rock come Don Henley degli Eagle e Tainy Corey Taylor degli Slipknot, così come i beniamini indie emergenti Lucy Dacus e Tash Sultana.

"Respect" di Aretha Franklin è prima in classifica (nel 2004 era quarta), e ha spodestato "Like a Rolling Stone" di Bob Dylan (finita in quarta posizione). Al secondo posto ha debuttato l'inno dell'attivista per i diritti civili dei Public Enemy "Fight the Power", facendo precipitare il successo dei Rolling Stones "(I Can't Get No) Satisfaction" alla posizione n.31.

Il musicista soul Sam Cooke è passato dal numero 12 al numero tre con "A Change is Gonna Come", spingendo "Imagine" di John Lennon alla 19esima posizione. E dopo "Like a Rolling Stone" c'è il successo grunge dei Nirvana "Smells Like Teen Spirit", che si è salito di quattro posti.

Questi i primi posti nel 2004

1. Bob Dylan – ‘Like a Rolling Stone’

2. The Rolling Stones – '(I Can't Get No) Satisfaction'

3. John Lennon – ‘Imagine'

4. Marvin Gaye – ‘What’s Going on’

5. Aretha Franklin – ‘Respect’

6. The Beach Boys – ‘Good Vibrations’

7. Chuck Berry – 'Johnny B. Goode'

8. The Beatles – 'Hey Jude'

9. Nirvana – ‘Smells Like Teen Spirit’

10. Ray Charles – 'What'd I Say'

E nel 2021:

1. Aretha Franklin – ‘Respect’ (+4)

2. Public Enemy – ‘Fight the Power’ (First time on list)

3. Sam Cooke – 'A Change Is Gonna Come' (+9)

4. Bob Dylan – ‘Like a Rolling Stone’ (-3)

5. Nirvana – ‘Smells Like Teen Spirit’ (+4)

6. Marvin Gaye – ‘What’s Going On’ (-2)

7. The Beatles – ‘Strawberry Fields Forever’ (First time on list)

8. Missy Elliott – 'Get Ur Freak On’ (First time on list)

9. Fleetwood Mac – ‘Dreams’ (First time on list)

10. Outkast – ‘Hey Ya’ (First time on list)

