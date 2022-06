19 giu 2022 15:11

NON E' UN PAESE PER VECCHI - A SOMMA VESUVIANA, VICINO NAPOLI, UNA 76ENNE E' RIMASTA GRAVEMENTE FERITA NEL TENTATIVO DI SVENTARE UNA RAPINA IN CASA - E' RICOVERATA IN TERAPIA INTENSIVA IN PERICOLO DI VITA - UN UOMO E' ENTRATO NEL SUO APPARTAMENTO NEL CUORE DELLA NOTTE: QUANDO LEI L'HA SCOPERTO...