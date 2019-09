NON E' L’ARENA A INFIAMMARE MASSIMO GILETTI, MA IL BORDO PISCINA – IL CONDUTTORE È STATO PIZZICATO DA “CHI” AL FORO ITALICO DI ROMA INSIEME ALLA NUOTATRICE OLANDESE RANOMI KROMOWIDJOJO – IN COMPAGNIA DELLA 29ENNE GILETTI RIDE, SCATTA FOTO, STAPPA BOTTIGLIE E SCAMBIA BACI INNOCENTI, MA…

Massimo Giletti è stato immortalato in piscina a Roma, al Foro Italico, con la bellissima nuotatrice olandese Ranomi Kromowidjojo. Il conduttore di Non è l'arena, su La7, nelle foto pubblicate su Chi, è in compagnia della "Venere delle vasche" con la quale ride molto, scatta foto, scambia baci all'apparenza innocenti e stappa bottiglie di vino, quelle che aveva portato per il personale del centro sportivo.

Giletti, però, minimizza e nega qualsiasi relazione con la nuotatrice: "E' stato solo un gesto di amicizia". Ovviamente gli crediamo, ma la complicità tra i due pare essere piuttosto accentuata. Per onor di cronaca, la nuotatrice olandese ha 29 anni, mentre il conduttore de La7 ne ha quasi venti in più, 57 per la precisione.

