31 lug 2020 15:15

NON C'È SOLO PIACENZA! – CHE CI FACEVA UN POLIZIOTTO CON 7,5 KG DI COCAINA IN MACCHINA? L’AGENTE-CORRIERE DELLA DROGA È STATO ARRESTATO A LOCRI MENTRE ERA IN VIAGGIO CON LA MOGLIE E IL FIGLIO MINORENNE – FERMATO PER UN CONTROLLO, ERA AGITATO E INSOFFERENTE E I CARABINIERI SI SONO INSOSPETTITI E HANNO PERQUISITO L’AUTO…