NON E' TUTTA ORO LA CHIAPPA CHE LUCCICA - SBAVATE DAVANTI ALLE FOTO DELLE NOZZE A PORTOFINO DELLE CULOIDI KARDASHIAN PUBBLICATE SUI LORO PROFILI INSTAGRAM? - ORA DATE UN’OCCHIATA A QUELLE SCATTATE IMPIETOSAMENTE DAGLI INVITATI CHE ERANO ALLE NOZZE E CHE MOSTRANO IL LORO REALE ASPETTO - I FAN INORRIDITI DAL CONFRONTO ORA LE ACCUSANO DI FARE UN USO "UN PO’ TROPPO GENEROSO" DEI FILTRI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

kourtney kardashian con filtri

Gli scatti glamour del matrimonio di Kourtney, sorella maggiore delle Kardashian, con il rocker Travis Barker di domenica scorsa a Portofino hanno fatto il giro del mondo. Ora però sembra che in quegli scatti dove apparivano impeccabili, le tre sorelle Kardashian abbiano fatto un uso un po’ troppo generoso dei filtri di Instagram prima di condividerli con i milioni di fans.

Il resto degli scatti fatti durante i festeggiamenti mostrano infatti un’altra storia. La famosa famiglia non si è trattenuta dal pubblicare ogni sua mossa durante il weekend del matrimonio nella splendida cornice di Portofino.

Khloe Kardashian, ad esempio, aveva una pelle più luminosa e radiosa su Instagram rispetto agli scatti spontanei che le sono stati fatti durante l’evento. Anche il suo mini abito D&G e gli stivali alti fino alla coscia apparivano di una tonalità leggermente più chiara rispetto alla vita reale.

kourtney kardashian senza filtri

Anche la sposa Kourtney Kardashian sembrava aver utilizzato ritocchi nelle foto che la mostravano in un tubino nero con un velo blu coordinato di Dolce. Il suo vestito sembrava più liscio e la sua pelle aveva un'abbronzatura dorata più brillante. Sembrava persino avere una carnagione leggermente più liscia.

Kylie era in posa con un vestito aderente con stampa di rose, ostentando la sua incredibile silhouette. Anche le foto della matriarca di famiglia Kris Jenner sembravano essere passate per una buona dose di filtri. La carnagione della mamma di 66 anni è apparsa più liscia, levigata e luminosa su Instagram, cosa che non è passata inosservata ai suoi follower.

«Rimuovi i filtri cara, non prendi in giro nessuno», ha twittato un follower in risposta ai suoi scatti. «Smettila di modificare le tue foto» ha chiesto un altro. Mentre uno ha concordato: «I filtri ci rendono tutti perfetti quando in realtà non lo siamo. Triste».

khloe kardashian senza filtri

La pubblicazione degli scatti faceva parte dell'accordo di sponsorizzazione con Dolce & Gabbana che ha ritwittato le foto dei loro abiti.

Come rivelato in esclusiva domenica da MailOnline, il matrimonio dell'anno nel mondo dello spettacolo è stato sponsorizzato con alcuni milioni dalla casa di moda.

Nel 2016 Khloe ha confessato di aver aerografato le sue immagini. «Adoro FaceTune, quello è fantastico. Non ne conosco molti altri, ma un filtro, è come l'aerografia. Chi non ama un buon filtro?», ha detto.

Khloe ha anche ammesso che le piacciono i filtri per aggiungere una tonalità diversa alle sue immagini. «Non voglio vedere tutti a colori. A volte ho bisogno di un filtro in bianco e nero». Khloe è stata criticata negli ultimi anni per aver modificato progressivamente il suo viso e il suo corpo. Molti hanno accusato la star di KUWTK di aver sfacciatamente photoshoppato i suoi post su Instagram al punto che i fan a volte faticano a riconoscerla.

khloe kardashian copia

Kim ha dato ai fan uno scatto non filtrato nel sesto episodio di Hulu's The Kardashians la scorsa settimana, quando è apparsa davanti alla telecamera senza trucco e vestita con un accappatoio. Nelle ultime settimane Kim ha condiviso anche una serie di post che hanno sollevato il sospetto che si fosse ritoccata l'ombelico con il photoshop.

La star del reality, 41 anni, mostra la vita molto snella con un reggiseno sportivo beige a scollo rotondo e slip a vita alta del suo marchio SKIMS. Un fan ha scritto: «Dov'è il tuo ombelico, eh?» e «Immagine superbamente modificata [quattro emoji che ridono]», così come «Dov'è il tuo ombelico Kim?».

kim kardashian kylie jenner khloe kardashian copia 2 kris jenner kourtney kardashian real kim kardashian senza ombelico 2 la bambola di kendall jenner kim paparazzata khloe kardashian khloe kardascian kim su instagram co filtri kylie jenner2 kim kardashians l kendall jenner kim kardashian senza ombelico kourtney kardashian kris jenner 2