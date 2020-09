NON APRITE QUEL RUBINETTO! – TORNA L’INCUBO AMEBA MANGIA CERVELLO NEGLI USA: IN TEXAS 120MILA PERSONE SONO SENZ’ACQUA DOPO LA MORTE DI UN BIMBO DI 6 ANNI, DECEDUTO DOPO ESSERE STATO ATTACCATO DA NAEGLERIA FOWLERI MENTRE GIOCAVA IN UNA FONTANA DELLA SUA CITTÀ – I CITTADINI SONO TENUTI A NON USARE L’ACQUA PER ALCUN MOTIVO FINO A QUANDO IL SISTEMA IDRICO DI BRAZOSPORT NON SARÀ STATO DEPURATO E…

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

josiah mcintyre

Si torna a parlare dell'incubo ameba mangia cervello, negli USA. In particolare in Texas, dove in alcune località nei pressi di Houston i funzionari hanno avvertito i cittadini di smettere di usare l'acqua del rubinetto perché potrebbe essere contaminata dal microbo mortale.

A fare scattare l’allarme è stata la morte di un bambino di 6 anni, Josiah McIntyre lo scorso 8 settembre: Il suo cervello stato attaccato da un’ameba che gli ha provocato una rara infezione cerebrale senza lasciarli scampo.

ameba mangia cervello 4

La Commissione del Texas sulla qualità ambientale ha avvertito venerdì l'Autorità per l'acqua di Brazosport della potenziale contaminazione del suo approvvigionamento idrico da Naegleria fowleri, un'ameba mangia-cervello. I test, riporta la Bbc, ne hanno confermato la presenza.

josiah mcintyre 1

I residenti delle aree interessate sono tenuti a non usare l'acqua per nessun motivo tranne che per sciacquare i servizi igienici. In totale l'allarme riguarda 120 mila persone. L'avviso interessa anche anche gli stabilimenti Dow Chemical a Freeport, che conta 4.200 dipendenti, e le prigioni statali di Clemens e Wayne Scott, che hanno 2.345 reclusi e 655 dipendenti. L'allerta resterà in vigore fino a quando il sistema idrico dell'autorità di Brazosport non sarà stato completamente depurato, con la conferma dei test su campioni d'acqua.

ameba mangia cervello 2

Naegleria fowleri è un'ameba microscopica a vita libera, un organismo vivente unicellulare che si trova comunemente nell'acqua dolce calda e nel suolo, secondo il Centers for Disease Control and Prevention. Se l'acqua contaminata entra nel corpo umano attraverso il naso, viaggiando verso il cervello può causare una malattia rara e debilitante chiamata meningoencefalite amebica primaria. La contaminazione è solitamente fatale e si verifica in genere quando le persone nuotano o si immergono in luoghi caldi di acqua dolce come laghi e fiumi. Le infezioni di questo tipo sono tuttavia rare negli Stati Uniti, con 34 segnalate tra il 2009 e il 2018.

ameba mangia cervello 3

ameba mangia cervello 1 josiah mcintyre 2 naegleria foowleri, l'ameba che mangia il cervello