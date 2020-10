NON ASPETTO PIÙ UN “MENUDO” – SI È SUICIDATO ANTHONY GALINDO IBARRA, EX CANTANTE DEI MENUDO, LA BOY BAND DI CUI AVEVA FATTO PARTE RICKY MARTIN: IL 41ENNE VENEZUELANO È MORTO DOPO SEI GIORNI TRA LA VITA E LA MORTE IN UN LETTO DI OSPEDALE – LA DEPRESSIONE DELL’UOMO SI ERA AGGRAVATA PER L’IMPOSSIBILITÀ DI ESIBIRSI DURANTE LA PANDEMIA… - VIDEO

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

Il 27 settembre scorso l’ex cantante dei Menudo, Anthony Galindo Ibarra, aveva tentato di togliersi la vita e da allora era in un letto di ospedale in condizioni disperate. Per sei giorni i medici hanno tentato l’impossibile per strapparlo alla morte, ma sabato 3 ottobre si sono dovuti arrendere e il 41enne artista venezuelano se n’è andato per sempre.

«È con profondo dolore che diamo oggi la notizia della morte del nostro adorato Anthony Galindo, dopo sei giorni durante i quali i medici hanno fatto tutto quello che era umanamente possibile per salvargli la vita – si legge in un comunicato della famiglia, postato sulla pagina Instagram del cantante - . Vi ringraziamo per tutte le preghiere e il sostegno ricevuto in questi momenti difficili per la nostra famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano personalmente e come artista.

Com’era la sua volontà, abbiamo accettato la richiesta di donare i suoi organi, così che la sua morte possa salvare altre vite».

Depresso perché non poteva esibirsi

Subito dopo il suo tentativo di suicidio – causato dalla depressione, aggravata dall’impossibilità di esibirsi per via della pandemia di Covid-19, come si legge in un altro post social – la famiglia di Ibarra (che lascia la moglie Dayana Maya e la figlia Elizabeth Michelle) aveva avvisato i fan sulla gravità delle condizioni del cantante attraverso la pagina aperta su GoFundMe per pagare le spese mediche e quelle del funerale, spiegando che il quadro clinico «non era compatibile con la vita».

Altrimenti noto come El Papi Joe, nel 1979 Ibarra si era unito ai Menudo, la boy band di Puerto Rico di cui ha fatto parte anche Ricky Martin e che ancora oggi è considerata uno dei gruppi latino americani più famosi degli anni Ottanta, per poi passare ai MDO nel 1997.

