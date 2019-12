15 dic 2019 19:58

NON AVERE LA TESLA PER METTERSI ALLA GUIDA – IN FLORIDA UN UOMO È STATO FILMATO ALLA GUIDA DELLA SUA TESLA MENTRE SCHIACCIAVA UN PISOLINO SU UNA CORSIA DI SORPASSO: LA MACCHINA VIAGGIAVA A VELOCITÀ SOSTENUTA, MA L’UOMO SI E' ABBIOCCATO AL VOLANTE, INCURIOSENDO GLI ALTRI AUTOMOBILISTI CHE HANNO RALLENTATO PER FILMARLO – LA VETTURA DI ELON MUSK HA UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE ELEVATO, MA… - VIDEO