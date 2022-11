10 nov 2022 17:12

NON È BASTATA LA PANDEMIA A FERMARE GLI INFLUENCER STRONZETTI – UNA BLOGGER THAILANDESE RISCHIA CINQUE ANNI DI CARCERE PER AVER POSTATO UN VIDEO SU YOUTUBE IN CUI MANGIA PIPISTRELLI - LA SCIROCCATA MOSTRA IL SUO PASTO, POI AFFERRA DEI PEZZI DI ANIMALI, SE LI METTE IN BOCCA E COMMENTA: “LE OSSA SONO TENERE” – UNA SCENA CHE HA SCATENATO I SOCIAL CHE L’HANNO ASFALTATA: “MUORI PURE DA SOLA. MA CHE TU SIA DANNATA SE SCATENI UN’ALTRA PANDEMIA…” - VIDEO