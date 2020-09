NON BASTAVA IL COVID, ORA TORNA ANCHE L’EMERGENZA LEGIONELLA: UN MORTO (CON PATOLOGIE PREGRESSE) E 16 CASI A BUSTO ARSIZIO - L’ASSESSORE REGIONALE LOMBARDO AL WELFARE, GIULIO GALLERA: “IN CORSO LE ANALISI DI LABORATORIO, ESEGUITA INTANTO UNA IPER CLORAZIONE DELL’ACQUA, IN VIA PRECAUZIONALE” - NELL’ESTATE DI DUE ANNI FA UN FOCOLAIO DI LEGIONELLA SCOPPIÒ A BRESSO, NEL MILANESE, CON 52 CASI E CINQUE DECESSI...

Andrea Camurani per corriere.it

Un morto e 16 casi accertati di legionella a Busto Arsizio, città di oltre 80 mila abitanti in provincia di Varese.

legionella 3

La notizia è trapelata in tarda serata dopo che l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha diramato una nota ufficiale. La vittima è un residente di 78 anni con diverse patologie pregresse.

Sulla localizzazione, il vice sindaco Manuela Maffioli parla di una «zona circoscritta della città».

I primi casi risalirebbero al mese di agosto. «Le autorità sanitarie territoriali — continua Gallera — si sono attivate immediatamente e hanno realizzato i prelievi e la campionatura delle acque nelle abitazioni di residenza, il controllo degli impianti idrici (acquedotto) e delle torri di raffreddamento. Le analisi di laboratorio sono in corso. In via precauzionale è stata altresì eseguita una iper-clorazione dell’acqua. Sono in corso ulteriori accertamenti igienici e sanitari previsti dai protocolli di sicurezza».

legionella

Nell’estate di due anni fa un focolaio di legionella scoppiò a Bresso, nel Milanese, con 52 casi e cinque decessi e sempre nel mese di agosto 2018 venne individuato il batterio nell’impianto di un centro disabili e comunità alloggio di Saronno, sempre in provincia di Varese. Nel settembre 2018 un’epidemia tra Brescia e Mantova venne descritta dall’Istituto superiore di Sanità come un caso «unico al mondo» per la vastità della zona interessata.

Quali sono i sintomi della malattia, e come la si contrae

Come spiegato qui, la legionellosi è una malattia infettiva causata dal batterio Legionella pneumophila; i batteri si trovano soprattutto in acqua (laghi, canali, piscine, impianti di idromassaggio, serbatoi), ma anche nei nebulizzatori a ultrasuoni, umidificatori, condizionatori, apparecchi per aerosol, e l’acqua potabile contaminata è la più frequente causa di contagio (mentre difficilmente il contagio avviene per il contatto con una persona infetta).

legionella 2

I sintomi della malattia sono brividi, febbre, malessere, cefalea e dolori muscolari diffusi; nei giorni successivi si presentano tosse secca, dolori al torace, a volte diarrea, e peggioramento delle condizioni generali, con una letalità, per insufficienza cardiaca e/o respiratoria, intorno al 15%. La terapia si basa sulla somministrazione di antibiotici specifici.

legionella 3 LEGIONELLA A BRESSO legionella 5 LEGIONELLA A BRESSO legionella 4