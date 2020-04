6 apr 2020 09:29

NON BASTAVA IL FLAGELLO CORONAVIRUS, VICINO BERGAMO SI CONSUMA UN’ALTRA TRAGEDIA: UNA BIMBA DI 3 ANNI INGOIA LE BATTERIE DI UN OROLOGIO E MUORE SOFFOCATA - LA FAMIGLIA, IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, HA SUBITO PORTATO LA PICCOLA IN OSPEDALE. INUTILI I TENTATIVI DI SALVARLA...