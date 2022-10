NON È BELLO CIÒ CHE È BELLO, MA È BELLO CIÒ CHE PIACE (ALLA MATEMATICA) – ORMAI DOBBIAMO AFFIDARCI A UN ALGORITMO PURE PER DECRETARE QUAL È LA DONNA PIÙ BELLA DEL MONDO: STANDO AI CALCOLI EFFETTUATI DAL CHIRURGO ESTETICO JULIAN DE SILVA SULLE PROPORZIONI DEL VOLTO, TRATTASI DELL’ATTRICE JODIE COMER. SECONDO POSTO PER ZENDAYA, TERZO PER BELLA HADID POST RITOCCHI. LA CLASSIFICA VIENE STILATA PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE...

Estratto dell’articolo di Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

jodie comer 6

La larghezza del naso rapportata alle dimensioni della bocca, ma anche allo spazio tra i due angoli degli occhi, e così via, in un gioco di centimetri e proporzioni, che consacra la bellezza assoluta. Da secoli. Capelli biondi, sopracciglia marcate, occhi nocciola: è Jodie Comer è la donna più bella del mondo. Non sono gli sguardi a decretarlo, bensì i numeri.

zendaya

A incoronarla la più bella tra le belle, infatti, è la matematica. Il suo volto, con una percentuale del 94,52, è il più vicino alle proporzioni della sezione aurea, la Divina Proportione, stando ai calcoli del chirurgo estetico Julian De Silva, alla guida del Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra, che ha usato un sistema di mappatura facciale per trovare la bellezza, se non perfetta, comunque ideale. Al secondo posto, con 94,37 per cento, Zendaya. Al terzo, Bella Hadid, con il 94,35, percentuale che nel 2019 le era valsa il podio.

bella hadid 3

(…) La matematica intanto non fa sconti. Beyoncé, con 92,44 per cento, scivola dal secondo posto del 2019 al quarto. Poi, Ariana Grande, anche lei più in basso in graduatoria, Taylor Swift, Jourdan Dunn. Ancora, Kim Kardashian, Deepika Padukone, HoYeon Jung. «Queste nuovissime tecniche di mappatura al computer ci consentono di svelare alcuni misteri su ciò che rende qualcuno fisicamente bello», dice il chirurgo De Silva. Poi, c'è il fascino ma quella è un'altra storia. Incalcolabile, almeno per ora.

bella hadid 1 zendaya 2 jodie comer 1 bella hadid 2 jodie comer 5 jodie comer 2 jodie comer 3 jodie comer the last duel. jodie comer the last duel 1 jodie comer jodie comer 4 jodie comer jodie comer 7 zendaya zendaya 4